Специалисты МЧС Казани освободили мужчину, застрявшего в металлической лестнице

После успешной операции пострадавшего передали медикам для дальнейшего обследования

Казанские спасатели помогли 36-летнему мужчине, который застрял между стеной и металлической лестницей в многоэтажном доме на улице Лукина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сигнал о происшествии поступил на единый номер экстренных служб 112. На место прибыли медики и полиция, которые уже начали оказывать помощь. Спасатели из ЗПСО №2 использовали гидравлический инструмент, чтобы раздвинуть лестницу и освободить мужчину.

После успешной операции пострадавшего передали медикам для дальнейшего обследования.

Анастасия Фартыгина