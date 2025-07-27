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Специалисты МЧС Казани освободили мужчину, застрявшего в металлической лестнице

12:53, 27.07.2025

После успешной операции пострадавшего передали медикам для дальнейшего обследования

Специалисты МЧС Казани освободили мужчину, застрявшего в металлической лестнице
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Казанские спасатели помогли 36-летнему мужчине, который застрял между стеной и металлической лестницей в многоэтажном доме на улице Лукина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сигнал о происшествии поступил на единый номер экстренных служб 112. На место прибыли медики и полиция, которые уже начали оказывать помощь. Спасатели из ЗПСО №2 использовали гидравлический инструмент, чтобы раздвинуть лестницу и освободить мужчину.

предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

После успешной операции пострадавшего передали медикам для дальнейшего обследования.

Анастасия Фартыгина

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