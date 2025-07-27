В Казани за сутки произошло семь ДТП, один человек погиб

В одном из инцидентов водитель сбил велосипедиста, выехав на правую полосу, хотя мог двигаться по обочине

Фото: Инна Серова

В Казани за прошедшие сутки зарегистрировано семь ДТП, в результате которых один человек погиб, а шесть получили травмы, сообщает пресс-служба ГАИ города.

В одном из инцидентов водитель сбил велосипедиста, выехав на правую полосу, хотя мог двигаться по обочине. Остальные аварии включали столкновения и наезды на пешеходов и велосипедистов.

Всего в полицию поступило 135 сообщений о ДТП. Госавтоинспекторы призывают водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах.

Кроме того, за сутки задержали десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и 15 человек, не имеющих прав на управление транспортом. Также к административной ответственности привлечены три мотоциклиста и 11 велосипедистов. В территориальные отделы полиции доставлено семь граждан по подозрению в совершении преступлений.

Накануне житель Казани погиб под колесами грузовика на трассе М-7.



Анастасия Фартыгина