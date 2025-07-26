Житель Казани погиб под колесами грузовика на трассе М-7

Около 10:10 водитель грузового автомобиля ГАЗ наехал на велосипедиста 1977 года рождения

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня утром на трассе М-7 в районе 781-го километра произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Об этом пишет пресс-служба ГАИ Казани.

По предварительным данным, около 10:10 водитель грузового автомобиля ГАЗ, 1985 года рождения, житель Нижнего Новгорода, двигаясь со стороны Чебоксар в направлении Перми, совершил наезд на велосипедиста 1977 года рождения, который ехал в попутном направлении с правой стороны.

— От полученных травм мужчина, житель Советского района города Казани, скончался на месте происшествия, — сообщил командир 2 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани, капитан полиции Владислав Богатов с места происшествия.

Рената Валеева