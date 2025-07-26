Оружие для теракта в «Крокус Сити Холле» было доставлено из Дагестана в тайнике

В результате теракта погибли 147 человек, пострадали 336

Фото: Динар Фатыхов

Сообщники исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» привезли оружие для нападения из Дагестана в тайнике, оборудованном в автомобиле Mitsubishi. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно материалам, Умеджон Солиев* дал указание Забайдулло Исмоилову* и Шахрамджону Гадоеву* оборудовать в автомобиле тайник для перевозки оружия из Дагестана в Москву. Исполняя указание, Исмоилов* и Гадоев* оборудовали тайник, поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев* направился на автомобиле в Москву.

Встреча с исполнителями теракта Шамсидином Фаридуни* и Далерджоном Мирзоевым* состоялась в лесном массиве в 15 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. Там террористы получили три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1381 патрона. Оружие и боеприпасы были перевезены на автомобиле Renault в квартиру в Путилково Красногорска.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 147 человек, пострадали 336.

Дело в отношении фигурантов поступило в 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева