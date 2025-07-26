У казанцев появилась возможность пройти «Тропой Ежа»
Интерактивная экотропа СИБУРа открыла новый тематический маршрут под Казанью
2 километра — ровно столько проходит за день ушастый еж, и примерно такова протяженность нового тематического маршрута интерактивной экотропы СИБУРа, открытой вблизи «Казаньоргсинтеза».
Как и открытый в прошлом году «Маршрут Лисы», «Тропа Ежа» помогает детям и взрослым познакомиться с живой природой Татарстана, понять и прочувствовать важность бережного взаимодействия с окружающей средой.
«Тропа Ежа» расположена на территории казанского участка «Волжской тропы» — большого туристического маршрута, который проходит вдоль правого берега Волги в Татарстане. «Тропа Ежа» занимает часть пути от улицы Васильченко до озера Глубокое в городском лесопарке Лебяжье и стал логичным продолжением «Маршрута Лисы».
«Если первый маршрут экотропы знакомил посетителей с лесом, то второй погружает в его глубину и помогает понять взаимосвязь человека и природы. Он ставит важный вопрос: зачем лесу человек и человеку лес? Именно поэтому на маршруте расположены интерактивные объекты, которые раскрывают эту тему, приглашая к осознанному диалогу с природой», — отмечают организаторы маршрута.
«Впервые на экотропе мы стали проводить уроки биологии под открытым небом. Мы вывели детишек из классов, где они папоротник изучали по учебникам, и они стали изучать его на этой экотропе. Для нас — это важный показатель. Действия компании по реализации того или иного проекта и дальнейшие действия района по насыщению подпроектами, которые помогают нашим жителям, — это самая правильная синергия. За это мы благодарны СИБУРу, «Казаньоргсинтезу», — отметил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.
Справка
Идея создания экотропы появилась после того, как в 2023 году ученые Академии наук Республики Татарстан провели исследование лесного массива вблизи «Казаньоргсинтеза». Они обнаружили 800 видов представителей фауны и флоры, из них более 70 занесены в Красную книгу Республики Татарстан. Здесь растут мхи и грибы, характерные для здоровых, старовозрастных лесов, а среди деревьев встречаются настоящие «старожилы» — самой древней сосне насчитывается 168 лет, что является важным индикатором хорошей экологической обстановки. С 1958 года лес соседствует с «Казаньоргсинтезом», и его богатое биоразнообразие демонстрирует, что при соблюдении экологических норм и грамотной организации производства промышленность и природа могут сосуществовать в балансе и безопасности.
Маршрут разработан Дирекцией по природным территориям Института развития городов РТ совместно с Академией наук РТ, архитектурным бюро «Архитектурный десант» и «Казаньоргсинтезом» (входит в СИБУР).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».