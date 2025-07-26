У казанцев появилась возможность пройти «Тропой Ежа»

Интерактивная экотропа СИБУРа открыла новый тематический маршрут под Казанью

Фото: предоставлено "Казаньоргсинтез"

2 километра — ровно столько проходит за день ушастый еж, и примерно такова протяженность нового тематического маршрута интерактивной экотропы СИБУРа, открытой вблизи «Казаньоргсинтеза».

Как и открытый в прошлом году «Маршрут Лисы», «Тропа Ежа» помогает детям и взрослым познакомиться с живой природой Татарстана, понять и прочувствовать важность бережного взаимодействия с окружающей средой.

предоставлено "Казаньоргсинтез"

«Тропа Ежа» расположена на территории казанского участка «Волжской тропы» — большого туристического маршрута, который проходит вдоль правого берега Волги в Татарстане. «Тропа Ежа» занимает часть пути от улицы Васильченко до озера Глубокое в городском лесопарке Лебяжье и стал логичным продолжением «Маршрута Лисы».

«Если первый маршрут экотропы знакомил посетителей с лесом, то второй погружает в его глубину и помогает понять взаимосвязь человека и природы. Он ставит важный вопрос: зачем лесу человек и человеку лес? Именно поэтому на маршруте расположены интерактивные объекты, которые раскрывают эту тему, приглашая к осознанному диалогу с природой», — отмечают организаторы маршрута.

предоставлено "Казаньоргсинтез"

«Впервые на экотропе мы стали проводить уроки биологии под открытым небом. Мы вывели детишек из классов, где они папоротник изучали по учебникам, и они стали изучать его на этой экотропе. Для нас — это важный показатель. Действия компании по реализации того или иного проекта и дальнейшие действия района по насыщению подпроектами, которые помогают нашим жителям, — это самая правильная синергия. За это мы благодарны СИБУРу, «Казаньоргсинтезу», — отметил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.