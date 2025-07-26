В России за сутки потушен 41 лесной пожар, на контроле остаются 35
Более 70% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения
За прошедшие сутки в России ликвидирован 41 лесной пожар в 20 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 35 лесных пожаров в 13 регионах.
В ликвидации возгораний задействовано 1 710 человек, 201 единица техники и 34 воздушных судна. 78 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
В целях стабилизации ситуации в Красноярском крае помощь в тушении оказывают 50 работников ФБУ «Авиалесоохрана».
В четырех регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 57 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.
По данным ведомства, с начала года оперативность тушения лесных пожаров составила 71,2%. Это означает, что более 70% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.
За 24 июля в России потушили 48 лесных пожаров в 18 регионах.
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