В России за сутки потушено 48 лесных пожаров в 18 регионах

Работы по тушению 45 пожаров в 19 регионах продолжаются

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За прошедшие сутки в России потушили 48 лесных пожаров в 18 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 45 пожаров в 19 регионах.



В борьбе с огнем задействован 2 051 человек, 230 единиц техники и 39 воздушных судов. 77 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 83 работника ФБУ «Авиалесоохрана».



В 4 регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 57 регионах.



Дарья Сайфиева