В России за сутки потушено 48 лесных пожаров в 18 регионах
Работы по тушению 45 пожаров в 19 регионах продолжаются
За прошедшие сутки в России потушили 48 лесных пожаров в 18 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 45 пожаров в 19 регионах.
В борьбе с огнем задействован 2 051 человек, 230 единиц техники и 39 воздушных судов. 77 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 83 работника ФБУ «Авиалесоохрана».
В 4 регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 57 регионах.
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