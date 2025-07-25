Роспотребнадзор обновил список безопасных пляжей Татарстана

Пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Комсомольский» в Казани, а также пляжи в Мензелинске и селе Муслюмово не соответствуют санитарным нормам

Фото: Динар Фатыхов

На 25 июля 2025 года Роспотребнадзор выдал санитарные заключения на 11 из 27 пляжей Татарстана, разрешив их использование для отдыха. В числе безопасных пляжей:

городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе (пос. Красный Ключ);

туристическая зона «Пляж» в Альметьевске (ул. Шевченко);

пляж парка «Кондурча» в Нурлате (мкр-н Верхний Нурлат);

пляж мкр-н Заинск-2 в Заинске (ул. Красная Площадь);

пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше (ул. Галактионова);

пляж «Лето» в Камском Устье (ул. З. Каратаи);

пляж «Юность» в Чистополе (ул. Бутлерова);

пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе (с. Каргали);

пляж на южной окраине Елабуги;

пляж «Сувар» в Алькеевском районе (с. Сиктерме);

пляж с зоной активного отдыха в Буинском районе (д. Мещеряково).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Качество воды на этих пляжах соответствует гигиеническим требованиям. Однако есть и пляжи, которые не прошли проверку. Например, пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Комсомольский» в Казани, а также пляжи в Мензелинске и селе Муслюмово не соответствуют санитарным нормам по микробиологическим показателям.

Напомним, что в этом году с начала купального сезона количество утонувших в России сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Такой результат был достигнут благодаря активной профилактической работе.



Анастасия Фартыгина