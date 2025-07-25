Роспотребнадзор обновил список безопасных пляжей Татарстана
Пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Комсомольский» в Казани, а также пляжи в Мензелинске и селе Муслюмово не соответствуют санитарным нормам
На 25 июля 2025 года Роспотребнадзор выдал санитарные заключения на 11 из 27 пляжей Татарстана, разрешив их использование для отдыха. В числе безопасных пляжей:
- городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе (пос. Красный Ключ);
- туристическая зона «Пляж» в Альметьевске (ул. Шевченко);
- пляж парка «Кондурча» в Нурлате (мкр-н Верхний Нурлат);
- пляж мкр-н Заинск-2 в Заинске (ул. Красная Площадь);
- пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше (ул. Галактионова);
- пляж «Лето» в Камском Устье (ул. З. Каратаи);
- пляж «Юность» в Чистополе (ул. Бутлерова);
- пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе (с. Каргали);
- пляж на южной окраине Елабуги;
- пляж «Сувар» в Алькеевском районе (с. Сиктерме);
- пляж с зоной активного отдыха в Буинском районе (д. Мещеряково).
Качество воды на этих пляжах соответствует гигиеническим требованиям. Однако есть и пляжи, которые не прошли проверку. Например, пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Комсомольский» в Казани, а также пляжи в Мензелинске и селе Муслюмово не соответствуют санитарным нормам по микробиологическим показателям.
Напомним, что в этом году с начала купального сезона количество утонувших в России сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Такой результат был достигнут благодаря активной профилактической работе.
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