В Татарстане годовой план жилищного строительства выполнен на 71%

По коммерческому жилью застройщики сдали 32% от плана

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в рамках реализации программ жилищного строительства годовой план выполнен на 71%. По данным на минувшую пятницу, застройщиками в республике сдано 2 млн 329 тыс. кв. м жилья. Об этом доложил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Шайдуллин.

По коммерческому жилью застройщики сдали 32% от плана, что составляет более 540 тыс. кв. м в 66 готовых домах. Программа социальной ипотеки выполнена на 61%, сдано 11 домов из 35 запланированных на этот год (99 тыс. кв. м).

Лидирует по показателям сегмент индивидуального жилищного строительства, где площадь сданных домов составила 1,7 млн кв. м.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается обеспечения жильем отдельных категорий граждан, то на 204 жилых помещения для детей-сирот заключены три государственных контракта. 40 молодых семей уже использовали средства субсидий, 26 находятся на этапе подбора квартир, в то время как всего в этом году новое жилье должны получить 66 представителей данной категории.

Все 27 сертификатов для многодетных семей (имеющих пять и более детей) оформлены, и подбором квартир занимается Госжилфонд республики. В категории вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера только один из трех получателей этого года еще не подобрал жилье.

Рената Валеева