Премьер Сербии заявил, что страна не будет вводить санкции против России при нынешнем правительстве

Об этом заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут

Фото: Динар Фатыхов

Сербия не станет вводить санкции против России, пока нынешний состав правительства находится у власти. Об этом заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут на заседании, посвященном первым 100 дням работы правительства, сообщает РИА «Новости».

— Что касается внешней политики, то я хочу еще раз подчеркнуть с самого начала, что, пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации, — подчеркнул глава сербского правительства.

Данное заявление прозвучало на фоне недавнего интервью министра по европейской интеграции Сербии Неманьи Старовича австрийскому информагентству APA, в котором он допустил возможность поддержки антироссийских санкций Евросоюза в обмен на «реальную перспективу членства в ЕС».

В начале июня премьер-министр республики Роберт Фицо заявлял, что Словакия не поддержит новые санкции против Москвы, если Еврокомиссия не предложит конкретного решения по ситуации с энергоносителями. В середине июля Словакия согласовала принятие 18-го пакета европейских антироссийских санкций.

Рената Валеева