Фицо поддержал резолюцию против антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о неприятии расширения санкций против России, если они противоречат национальным интересам республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это заявление последовало после того, как 5 июня словацкий парламент принял резолюцию против санкционной политики ЕС в отношении России, предложенную правящей коалиционной партией SNS.

— Я приветствую эту резолюцию… Считаю ее сильным политическим инструментом, — отметил Фицо, подчеркнув, что Словакия будет проводить тщательный анализ влияния каждой санкции на национальные интересы. В частности, он исключил возможность поддержки запрета на использование российского ядерного топлива, так как это привело бы к закрытию атомных реакторов в стране.

Ранее в мае активисты передали президенту петицию за референдум об отмене санкций против России, собрав 395 тысяч подписей при необходимых 350 тысячах. Однако глава государства Петер Пеллегрини отказался объявить референдум, указав на несоответствие документа требованиям законодательства.

Вице-спикер парламента Андрей Данко и лидер движения возрождения Роберт Швец раскритиковали решение президента, отметив, что, при наличии сомнений, документ следовало передать в Конституционный суд для оценки.

Матвей Гавриков