Словакия не будет блокировать 18-й пакет антироссийских санкций ЕС

Словакия не станет препятствовать принятию 18-го пакета европейских антироссийских санкций, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

— Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций, — заявил Фицо в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

По словам премьер-министра, дальнейшая блокировка новых санкций была бы контрпродуктивна в контексте ведущихся переговоров с Еврокомиссией по вопросам энергоресурсов.

— Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа. У нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных гарантий, — добавил Фицо.

Ранее, в начале июня, Фицо заявлял, что Словакия не поддержит новые санкции против Москвы, если Еврокомиссия не предложит конкретного решения по ситуации с энергоносителями. Он также высказывался за продолжение поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, указывая на потенциальные негативные последствия остановки поставок для цен на энергосырье и европейской конкурентоспособности.

Страны ЕС в плане REPowerEU, принятом весной 2022 года, поставили цель отказаться от российского трубопроводного газа к 2027—2028 годам. Однако с тех пор структура импорта российского газа изменилась незначительно: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла с трети до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась с 70 до 60%. Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей в ЕС к концу 2027 года.

Рената Валеева