В экстрим-парке «Урам» прошли соревнования Детской лиги РТ по триатлону

В соревнованиях приняло участие около двухсот юных атлетов в возрасте от 7 до 12 лет

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

В экстрим-парке «Урам» прошел четвертый этап республиканских соревнований Детской лиги по триатлону. В соревнованиях приняло участие около двухсот юных атлетов в возрасте от 7 до 12 лет. Генеральным партнером Детской лиги РТ по триатлону второй год подряд выступает группа компаний «СМУ-88».

Участники преодолели два этапа акватлона — бег и плавание — общей протяженностью до 3,4 км. Плавание прошло в акватории реки Казанки, а бег — на Кремлевской набережной у экстрим-парка «Урам».

«Юные спортсмены продолжают поражать своей выносливостью, силой духа и стремлением к победе. Здорово, что детские соревнования проходят вместе с другими масштабными триатлонными мероприятиями — для ребят это невероятный опыт. Наблюдая за старшими участниками, они учатся, вдохновляются, перенимают примеры настойчивости и профессионального отношения к спорту. Именно так и рождаются будущие чемпионы!» –отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

предоставлено ГК "СМУ-88"

Помимо четвертого этапа Детской лиги РТ, в Казани также прошли первенство Казани по триатлону и любительский забег «Казанский триатлон» из серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Соревнования Детской лиги РТ по триатлону проходят в течение года среди мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Этапы соревнований включают в себя, помимо акватлона, классический триатлон, зимний дуатлон и дуатлон-кросс. Подвести итоги планируется в декабре на Центральном стадионе Казани.

Напомним, Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Группа компаний «СМУ-88» второй год подряд выступает генеральным партнером Детской лиги по триатлону. Всего в прошлом году в республиканских соревнованиях лиги приняло участие более 1300 юных триатлонистов.

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