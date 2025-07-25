Французский суд отменил ордер на арест Башара Асада

Председатель суда Кристоф Сулар заявил, что «никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства»

Кассационный суд Франции отменил ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает агентство France Press.

Председатель суда Кристоф Сулар заявил, что «никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства». Однако он добавил, что расследование в отношении Асада может продолжиться, так как он больше не занимает президентскую должность, и новые ордера на арест могут быть выданы.

Первый международный ордер на арест Асада был выдан во Франции в ноябре 2023 года. Его обвиняли в причастности к химической атаке в 2013 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда назвал это решение предвзятым.

Второй ордер был выдан в январе 2024 года, когда Асаду вменили участие в военных преступлениях, связанных с бомбардировкой в Дераа в 2017 году. Это расследование началось после смерти франко-сирийского гражданина Салаха Абу Набу, который погиб в результате атак вертолетов сирийской армии.

Газовая атака в Восточной Гуте в августе 2013 года привела к гибели от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Американская разведка утверждала, что за атакой стояли правительственные войска, однако Дамаск эти обвинения отрицал. После этого США рассматривали возможность военной операции в Сирии, но Россия и Китай наложили вето на соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

В сентябре 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал документ, согласно которому доступ к зарину в Сирии был не только у правительства Асада, но и у террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

Напомним, что новый президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать бывшего президента страны Башара Асада для судебного разбирательства.

