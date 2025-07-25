Суд изъял 821 объект недвижимости у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева

В рамках обеспечительных мер суд арестовал активы, включая почти 370 помещений и 15 зданий

Фото: Динар Фатыхов

Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял 821 объект недвижимости у экс-мэра города Владимира Николаева и его семьи. Об этом сообщила пресс-служба судов Приморья, пишет РИА «Новости».

Суд решил обратить в доход государства имущественный комплекс санатория «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков, 12 зданий и 32 нежилых помещения. Генпрокуратура подала иск к Николаеву, его сестре Виктории, которая является депутатом Госдумы, и матери Раисе Николаевой, а также к нескольким компаниям во Владивостоке. С ответчиков также взыскали более 590 млн рублей.

По словам Елены Оленевой, руководителя пресс-службы судов Приморья, Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционных запретов, допущенные Николаевым в период его работы на посту мэра. В рамках обеспечительных мер суд арестовал активы ответчиков, включая почти 370 помещений и 15 зданий.

Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2008 год. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение полномочий. Позже, в 2008 году, суд заменил условный срок на реальный из-за неявки Николаева на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Он вернулся в Россию спустя десять лет и сейчас занимается бизнесом и благотворительностью.

Анастасия Фартыгина