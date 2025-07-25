В Москве откроется экстерриториальный участок для голосования на выборах раиса РТ

Решение принято для обеспечения избирательных прав жителей Татарстана, которые временно находятся в столице по учебе, работе, в командировке или по семейным обстоятельствам

Фото: предоставлено ЦИК РТ

Центральная избирательная комиссия Татарстана сообщила об образовании экстерриториального избирательного участка в Москве для проведения голосования на выборах раиса Татарстана 14 сентября.

Участок будет размещен в здании полномочного представительства республики в России (г. Москва, 3-й Котельнический пер.,13/15, стр. 1).

Решение принято для обеспечения избирательных прав жителей Татарстана, которые временно находятся в столице по учебе, работе, в командировке или по семейным обстоятельствам. Проголосовать на выборах смогут все граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории Татарстана и воспользовавшиеся механизмом «Мобильный избиратель».

— Мы создаем дополнительные возможности для участия в выборах тех граждан, кто в день голосования будет находиться за пределами республики, но хочет реализовать свое избирательное право. Участок в Москве позволит многим жителям Татарстана, в том числе молодым людям, обучающимся в вузах столицы, проголосовать на выборах раиса Татарстана, — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Для включения в список избирателей по месту нахождения необходимо заранее подать заявление через портал «Госуслуги», в любом многофункциональном центре «Мои документы» или в территориальной избирательной комиссии с 30 июля по 10 сентября, либо с 3 по 10 сентября — в любой участковой избирательной комиссии.