Водитель спецмашины предстанет перед судом в Зеленодольске за ДТП с тяжкими травмами пенсионерки

Водитель решил заехать на парковку рядом с домом. Однако, не проявив должной внимательности, он столкнулся с пожилой женщиной, которая шла вдоль дома

Фото: Михаил Захаров

В Зеленодольске 23-летний водитель специальной машины обвиняется в ДТП, в результате которого пострадала 67-летняя женщина. Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу молодого человека из Республики Марий Эл, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, инцидент произошел 25 сентября 2023 года. Водитель, управляя спецмашиной модели ROSS-1817 BB на базе Ford, двигался по улице Ленина. Он решил повернуть налево, чтобы заехать на парковку рядом с домом. Однако, не проявив должной внимательности, он столкнулся с пожилой женщиной, которая шла вдоль дома.

В результате аварии женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина