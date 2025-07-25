Экспорт химикатов из Татарстана вырос на 10,6% в первом полугодии 2025 года

В целом в январе — июне было отправлено 4,9 млн тонн химической продукции, из которых почти 2,2 млн тонн перевезли в контейнерах

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года Татарстан показал значительный рост в экспорте химической продукции. Объем отправленных химикатов увеличился на 10,6%, составив 589 тыс. тонн. Это делает Татарстан лидером среди российских регионов по погрузке химикатов на экспорт. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В целом в январе — июне было отправлено 4,9 млн тонн химической продукции, из которых почти 2,2 млн тонн перевезли в контейнерах. Основные экспортируемые товары — метанол, сера и синтетический каучук. Метанол показал рост на 23,9%, а сера увеличилась на 7,7%.

Большая часть химикатов, а именно 2,6 млн тонн, была отправлена через порты. Наиболее активно экспортировались химикаты через порты Дальнего Востока, где объем составил 1 млн тонн, что на 32,4% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что ГЖД запустила новый сервис по ускоренной доставке грузов, отправив первый стовагонный контейнерный поезд из Казани во Владивосток для дальнейшей транспортировки продукции химической промышленности в Китай и Вьетнам.



Анастасия Фартыгина