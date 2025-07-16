ГЖД отправила первый сверхдлинный контейнерный поезд из Казани в Китай и Вьетнам

Фото: Максим Платонов

ГЖД запустила новый сервис по ускоренной доставке грузов, отправив первый стовагонный контейнерный поезд из Казани во Владивосток для дальнейшей транспортировки продукции химической промышленности в Китай и Вьетнам.

Сверхдлинный состав, груженный контейнерами с продукцией татарстанских химических предприятий, отправился со станции Восстание и проследует до Владивостока, откуда груз будет доставлен морским путем в страны Азии.

— Отправлять ускоренные поезда планируется на регулярной основе. Сервис позволит грузоотправителю эффективнее планировать логистику, рационально использовать ресурсы и оптимизировать транспортные расходы, — отметил заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Для Горьковской железной дороги формирование поездов повышенной длины является эффективным технологическим решением. Это позволяет ускорять продвижение вагонопотоков, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава, — сказано в сообщении.

Сервис по ускоренной доставке полиэтилена контейнерными поездами повышенной длины из Казани на Дальний Восток был запущен по запросу нефтехимического предприятия.



По данным ГЖД, в первом полугодии 2025 года в границах магистрали во всех видах сообщения перевезено почти 97,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+8,2%). В том числе на экспорт отправлено около 52,2 тыс. ДФЭ (+23,1%), что свидетельствует о растущей роли железной дороги в экспортных операциях региона.

Рената Валеева