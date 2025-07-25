Стало известно, как будут выглядеть Елабужские термы — рендеры
По представленным рендерингам, здание будет отделано сэндвич-панелями, декоративной штукатуркой и композитными панелями
В Елабуге новый владелец терм, которые долгое время находились в состоянии недостроя, представил проект их завершения. Строительство планируют завершить в 2026 году. Объект расположен в исторической части города, пишет chelny-biz.ru
По представленным рендерингам, здание будет отделано сэндвич-панелями, декоративной штукатуркой и композитными панелями. На фасаде появится логотип терм, а также будет создана терраса со стеклянным ограждением.
Гендиректор ООО «Елабужские термы» Тимур Басыров сообщил, что компания готова вложить более 200 миллионов рублей в завершение строительства.
Строительство центра здоровья началось еще в 2019 году. Заказчиком работ выступала казанская компания «Татэнергоремонт», а генподрядчиком — мензелинская компания «ДорСтрой». Однако после пандемии проект перешел в долгострои.
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