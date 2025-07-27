Родителям школьников в Татарстане рассказали, как подобрать новый ранец к учебному году

На данный момент обновленный ГОСТ носит рекомендательный характер, однако эксперты советуют придерживаться его

Фото: Динар Фатыхов

В России с 1 августа вступают в силу новые требования к школьным рюкзакам. Они затронули вес, конструкцию, материалы и безопасность. ГОСТ, в котором эти нормы можно найти, несет рекомендательный характер, но эксперты советуют родителям учитывать его при покупке, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

По новому стандарту вес рюкзака для учеников начальных классов не должен быть более 700 граммов, а для старших классов — не более килограмма. Ранец должен быть прочным и немарким. Цвет и наличие светоотражающих элементов — это индивидуально, но может повысить безопасность ребенка на дороге.

Как заявляют продавцы, подходящих рюкзаков достаточно в разных ценовых сегментах. Если в будущем стандарт включат в техрегламент или упомянут в законе, его соблюдение станет обязательным.

Напомним, что в Госдуме предложили финансово помогать родителям школьников перед учебным годом.



Маргарита Бондаренко