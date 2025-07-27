Татарстан вошел в топ-4 pet-friendly регионов России

Регион остается популярным по числу бронирования посуточных квартир туристами с питомцами

Фото: Михаил Захаров

Путешественники с питомцами часто выбирают Татарстан для отдыха, сообщает сервис «Авито Путешествия».

По данным платформы, регион вошел в топ-4 по популярности по числу бронирования посуточных квартир с питомцами в июне 2025 года. Самыми гостеприимными, согласно исследованию, являются Ленинградская область (14%), Краснодарский край (13%), Московская область (8%), Татарстан, Волгоградская и Ростовская области (по 5%). В сегменте аренды загородных домов — Карелия (15%), Краснодарский край (13%), Ленинградская область (7%), Московская область (5%), Республика Алтай и Крым (5%).

Общее число объявлений по аренде квартир год к году приросло на 28%, домов, дач и коттеджей — на 34%. При этом количество предложений для заселения с животными за год выросло в среднем на 30%.

В июне по России средняя стоимость проживания в квартире с питомцем составляла 4 700 рублей в сутки, в загородном доме — 9 400 рублей. Обычно отдыхающие арендовали жилье на три дня, а заселялись вчетвером.

Стоит отметить, что интерес к путешествиям с питомцами — это не сезонное явление, показатель остается устойчивым на протяжении долгого времени. С 2024 года процент арендаторов, ищущих такие объявления, держится на уровне 30%. При этом количество бронирований квартир с допуском животных увеличилось на 58%, а загородных домов — на 114%.

Важно при планировании поездки с питомцем подготовить ветпаспорт и другие документы, заранее приучить четвероногого друга к переноске и взять с собой хороший запас еды, воды и игрушек.

Маргарита Бондаренко