Минниханов принял участие в Международной экологической конференции на Алтае

Раис приглашен правительством России

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает сегодня участие в Международной экологической конференции в Республике Алтай. Мероприятие проходит под председательством главы правительства Михаила Мишустина.

Глава Татарстана приглашен на конференцию правительством России. В мероприятии также принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Страны являются партнерами и активно сотрудничают в решении экологических задач как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

Татарстан является активным участником международного сотрудничества в области экологии. Одной из ключевых тем конференции является сохранение биоразнообразия. Участники обсудят совместные усилия стран в восстановлении популяции снежного барса, обитающего на территориях России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Важно отметить, что Татарстан вносит значительный вклад в сохранение этого редкого хищника. Силами республики на территории ООО «Карым» в Майминском районе Республики Алтай создан Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». В настоящее время в центре содержатся четыре особи снежного барса, три из которых были переданы Киргизией в целях укрепления популяции.

Рената Валеева