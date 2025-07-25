В Заинске и Менделеевске IP-домофоны будут информировать о беспилотной опасности
Такая система также действует в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Азнакаево, Актюбинском и Иннополисе
В Заинске и Менделеевске запустили систему информирования жителей о режиме ЧС через IP-домофоны. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Таттелеком».
В Менделеевске такими домофонами оснащены около 30 многоквартирных домов. В Заинске их 87.
Напомним, что информирование населения через IP-домофоны на сегодняшний день также действует в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Азнакаево, Актюбинском и Иннополисе.
Также запустили систему централизированного открывания дверей подъездов в случае беспилотной опасности.
Ранее в МЧС России заявили, что системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в России должны гарантированно охватывать не менее 90% населения к 2030 году.
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