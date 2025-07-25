В Казани открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова

В первый день работы на площадку пришли жители региона, предложившие новые проекты

Фото: Динар Фатыхов

«Здесь двери открыты, и мы открыты к общению»

Официальное открытие Штаба общественной поддержки раиса Татарстана Рустама Минниханова прошло в Казани 25 июля. На площадке работают волонтеры, которые дают обратную связь на предложения, поступающие в штаб. День открытия начался с двух инициатив, выдвинутых молодежью республики.

— На данный момент в республике очень сильное движение, развитие активной молодежи, но, как и Рустам Нургалиевич много раз упоминал, важно помогать развиваться ребятам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, — отметил Виктор Варафай, гость площадки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Молодой человек предложил показать таким детям правильный вектор развития. Для этого можно проводить спортивные тренировки, культурно-массовые, творческие мастер-классы. Виктор уверен, что найдет поддержку в штабе и сможет вместе с ним реализовать такую «полезную деятельность для республики и страны».

— Я эколог и занимаюсь тем, что вовлекаю студентов и школьников в экологическую повестку. Мы много лет в республике проводим субботники в очень необычном, интерактивном формате с помощью мобильного приложения. Благодаря этому эффективность повышается, и ребята более активно вовлекаются в экологическую повестку. Как раз сегодня я пришел с предложением такой же геймификации в сфере сбора макулатуры и другого вторсырья в школах, — рассказал Максим, инициатор экологической программы.

Он предложил создать игровой формат сбора вторсырья — с рейтингом, баллами и призами, чтобы школьники более активно вовлекались в процесс.

— Сегодня пришли Максим и Виктор. Это очень крутые ребята, они пришли с классными идеями и предложениями. Это уже действующие проекты, которые хотят получить поддержку, — заявила член штаба Далия Гайнанова.

Для того чтобы инициировать какой-либо проект, записываться заранее необязательно, можно просто прийти и рассказать о желаемом.

— В штабе проходят всевозможные мероприятия, мы встречаемся с жителями, которые приходят с предложениями, рассказываем о достижениях и планах, которые уже намечены в республике. Мы выслушиваем инициативы. Здесь двери открыты, и мы открыты к общению, — отметила участница штаба.

В планах — посетить все муниципальные районы Татарстана

Уже в течение следующей недели штаб начинает пикетировать по Казани:

28 июля мероприятие ожидается на улице Восстания, 28;

29 июля — на улице Копылова, 2а.

Затем, вплоть до конца июля, планируется посетить Чистополь, Алексеевское, Нурлат, Болгар, Базарные Матаки, Новошешминск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наши ряды пополняются большим количеством молодых специалистов, абитуриентов из соседних регионов, дружественных стран. Все это эффективное доказательство того, что Республика Татарстан — это то место, где молодежь хочет развиваться, она знает, что ее слышат и видят. Помимо этого, наши ряды пополняются большим количеством специалистов на предприятиях Республики Татарстан, что влияет на развитие нашего ВВП, — заявил сопредседатель Штаба общественной поддержки Дамир Нургалиев.

Для оперативной обратной связи в штабе действует горячая линия, работающая по телефону: +7(939) 333-30-99. Жители республики также могут воспользоваться интернет-платформой: штаб.онлайн.

Маргарита Бондаренко