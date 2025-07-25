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ВС РФ нанесли десять групповых ударов по военным объектам на Украине

12:53, 25.07.2025

В результате была поражена инфраструктура украинских предприятий и военных объектов

ВС РФ нанесли десять групповых ударов по военным объектам на Украине
Фото: Динар Фатыхов

Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов по предприятиям Украины и военным объектам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

В ходе ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, места сборки и хранения БПЛА, военный аэродром, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ и пункты временной дислокации украинских военных.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.

Ранее сообщалось, что за ночь в небе над Россией уничтожили 105 украинских беспилотников.

Дарья Сайфиева

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