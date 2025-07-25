ВС РФ нанесли десять групповых ударов по военным объектам на Украине
В результате была поражена инфраструктура украинских предприятий и военных объектов
Российские военные за неделю нанесли 10 групповых ударов по предприятиям Украины и военным объектам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
В ходе ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, места сборки и хранения БПЛА, военный аэродром, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ и пункты временной дислокации украинских военных.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.
Ранее сообщалось, что за ночь в небе над Россией уничтожили 105 украинских беспилотников.
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