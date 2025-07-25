За ночь ПВО уничтожила 105 беспилотников над регионами России

Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью

Фото: Татьяна Демина

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

26 БПЛА сбили над территорией Белгородской области. 25 — над Брянской областью, 23 беспилотника уничтожили в Ростовской области, 9 — над акваторией Азовского моря, 8 — над Краснодарским краем, 5 — над территорией Ставропольского края, по три в Курской и Тамбовской областях, 2 — над Воронежской областью и один — над Орловской.

25 июля в Татарстане в четвертый раз за неделю ввели режим беспилотной опасности. На этой неделе угрозы атаки БПЛА в Татарстане объявляются каждый день. Кроме того, на прошлой неделе его объявляли 15, 17, 18 и 20 июля.



Ранее в Татарстане объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».



Дарья Сайфиева