Экологи Татарстана проверили воздух в селе Болгар после возгорания свалки

Площадь свалки составила 735 квадратных метров. Экологи выехали на место, чтобы оценить состояние воздуха и провести отбор проб

В селе Болгар Нижнекамского района Татарстана произошел пожар на несанкционированной свалке. Об этом сообщили в Закамском управлении Минэкологии после обращения от Управления МЧС республики.

Площадь свалки составила 735 квадратных метров. Экологи выехали на место, чтобы оценить состояние воздуха и провести отбор проб. В настоящее время пробы находятся на анализе, но, по словам инспекторов, открытый огонь уже ликвидирован.

Чтобы выяснить, кто является владельцем земельного участка, инспекторы направили запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану. После получения информации собственнику будет выдано предостережение об устранении свалки.

Анастасия Фартыгина