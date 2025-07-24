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Экологи Татарстана проверили воздух в селе Болгар после возгорания свалки

21:11, 24.07.2025

Площадь свалки составила 735 квадратных метров. Экологи выехали на место, чтобы оценить состояние воздуха и провести отбор проб

Экологи Татарстана проверили воздух в селе Болгар после возгорания свалки
Фото: предоставлено Минэкологии РТ

В селе Болгар Нижнекамского района Татарстана произошел пожар на несанкционированной свалке. Об этом сообщили в Закамском управлении Минэкологии после обращения от Управления МЧС республики.

Площадь свалки составила 735 квадратных метров. Экологи выехали на место, чтобы оценить состояние воздуха и провести отбор проб. В настоящее время пробы находятся на анализе, но, по словам инспекторов, открытый огонь уже ликвидирован.

Чтобы выяснить, кто является владельцем земельного участка, инспекторы направили запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану. После получения информации собственнику будет выдано предостережение об устранении свалки.

Анастасия Фартыгина

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