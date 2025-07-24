В Татарстане собака с бешенством укусила ребенка: в регионе ввели карантин

Ребенка сейчас экстренно прививают — завтра ему поставят пятую вакцину. Саму собаку пришлось усыпить

Фото: Реальное время

В Татарстане снова объявили карантин по бешенству — уже в десятый раз с начала года. В Высокогорском районе бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика, и анализы подтвердили: животное было заражено смертельно опасным вирусом. Ребенка сейчас экстренно прививают — завтра ему поставят пятую вакцину. Саму собаку пришлось усыпить. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Соседский мальчик сказал, что вашего внука укусила собака. Я вышел навстречу — он заходил домой, плакал, держался за ногу. Сразу повезли на прививку, — рассказал дедушка мальчика.

Карантин в Дубъязском сельском поселении продлится 60 дней. Под запретом продажа мяса, ярмарки и даже отлов диких животных. Власти проверяют других собак в округе — пока новых случаев бешенства не нашли. Но жители напуганы: в селе много бродячих животных.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Специалисты считают, что вирус в село занесли лисы — их популяция в последние годы резко выросла. В 2025 году бешенство нашли уже у двух коров, трех собак, кошки, двух лис и барсуков.

Татарстан сейчас в тройке регионов с самой острой проблемой бродячих собак. Только в июле карантин вводили в Новошешминском и Буинском районах. Власти усиливают отлов животных, но жители просят более решительных мер — чтобы трагедия с ребенком не повторилась.

Напомним, что в России предложили запретить мешать отлову бездомных животных. Депутаты считают, что текущая система обращения с бездомными животными не обеспечивает безопасность граждан.

Анастасия Фартыгина