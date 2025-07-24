Минниханов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

В своем обращении он отметил, что особенно тяжело осознавать, что среди жертв катастрофы молодые люди и дети

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму губернатору Амурской области Василию Орлову, выразив соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24.

В своем обращении он отметил, что особенно тяжело осознавать, что среди жертв катастрофы молодые люди и дети.

— Примите искренние соболезнования от татарстанцев и меня лично. Мы разделяем с родными и близкими погибших боль невосполнимой потери и просим передать им слова сочувствия и поддержки, — сказал Минниханов.

Напомним, что в Тындинском районе Амурской области разбился самолет Ан-24, на борту которого находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. По официальным данным, все они погибли.

Президент России Владимир Путин, а также МИД Турции, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Китая Си Цзиньпин направили свои соболезнования.



Анастасия Фартыгина