Володин предложил пересмотреть пенсии для матерей двойняшек и тройняшек

Он призвал коллег в Госдуме решить этот вопрос ко второму чтению законопроекта

Фото: Артем Дергунов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал изменить пенсионные коэффициенты для матерей, воспитывающих двойняшек и тройняшек. Это заявление он сделал во время обсуждения законопроекта о льготах для «Матерей-героинь», пишет ТАСС.

Депутат Раиса Кармазина из «Единой России» задала вопрос заместителю главы Минтруда Андрею Пудову о том, как будут рассчитываться пенсионные коэффициенты для женщин, родивших несколько детей одновременно. Володин поддержал ее инициативу, отметив, что «если рождается двойня, это еще тяжелее».

Он подчеркнул, что коэффициенты поддержки для матерей двойняшек и тройняшек должны быть пересмотрены.

— Если женщина родила двоих, ей нужно их воспитать, а роды были более сложными. Это счастье, которое пришло неожиданно, и за это не должны вычитать, — добавил Володин.

Он призвал коллег в Госдуме решить этот вопрос ко второму чтению законопроекта.

Напомним, что в России предложили удваивать маткапитал за «быстрое» рождение второго ребенка.



Анастасия Фартыгина