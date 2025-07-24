Мясо и некоторые виды овощей подешевели в Татарстане за неделю

При этом стоимость колбасы в республике возросла

Фото: Динар Фатыхов

За неделю с 14 по 21 июля в Татарстане подешевели баранина, курица, рис, огурцы и морковь. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.



За указанный период стоимость огурцов и моркови достигла 93,06 и 72,35 рубля за килограмм соответственно.

Стоимость баранины и курицы снизилась в среднем до 821,47 и 199,04 рубля за килограмм соответственно. Сметана, творог и яйца за неделю тоже подешевели — до 292,32 рубля, 465,50 рубля, 62,37 рубля соответственно.

При этом сразу на 5,26 рубля взлетели цены на полукопченую колбасу (617,36 рубля за килограмм), на 3,57 рубля — на говядину (615,07 рубля за килограмм).

Напомним, что за неделю в Татарстане упали цены на некоторые овощи и мясные деликатесы.

Маргарита Бондаренко