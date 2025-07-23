За неделю в Татарстане упали цены на некоторые овощи и мясные деликатесы

При этом в республике повысилась стоимость на фрукты

Фото: Максим Платонов

За неделю с 7 по 13 июля в Татарстане подешевели огурцы, картофель, яйца и сардельки. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

К понедельнику стоимость огурцов достигла 98,11 рубля, а цены на картофель упали до 78,07 рубля за килограмм.



Цена за десяток яиц также опустилась в среднем до 65,13 рубля. Более чем на 1% снизилась стоимость сосисок и сарделек— до 442,53 рубля. Также на 2,6%, (до 80,07 рубля) упали цены на свеклу. Белокочанная капуста стала стоить 64,45 рубля.

При этом сразу на 4,35%, до 75,11 рубля, подорожала морковь. Поднялась стоимость бананов — до 146,66 рубля и яблок — до 148,86.

Цена за килограмм сметаны также увеличилась и составила примерно 294,85 рубля, а стоимость полукопченой колбасы — 627,43 рубля за килограмм.

Ранее власти предложили заморозить цены на продукты первой необходимости.

Дарья Сайфиева