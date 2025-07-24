«Собака — друг человека, поэтому такая цена»: щенка бигля продают в Казани за 12 млн рублей

Происхождение собаки и ее дата рождения продавцу неизвестны

Фото: взято из объявления на avito.ru

В Казани продают щенка породы бигль за 12 млн рублей. Такое объявление опубликовано на популярной платформе по продаже товаров и услуг.

По словам владельца в самом объявлении, точная дата рождения щенка неизвестна, поскольку заводчик скрыл эту информацию. Из документов у собаки только ветеринарный паспорт.

Среди причин продажи — заводчик обманул покупателя относительно породы пса. Нынешний владелец получил заключение о том, что собака «гончеподобная».

На вопрос о высокой стоимости щенка автор объявления ответил, что «ценность собаки нельзя оценить деньгами, ведь собака — друг человека, поэтому такая цена».

Маргарита Бондаренко