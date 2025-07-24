Центробанк рассказал, как часто россияне использовали СБП с начала 2025 года

Из 4,6 млрд операций 3,2 млрд составили переводы между гражданами на сумму 22,2 трлн рублей

С начала 2025 года россияне значительно увеличили использование системы быстрых платежей (СБП). Во втором квартале было проведено 4,6 млрд операций на общую сумму 24,8 трлн рублей. Это на 1,5 раза больше по количеству и на 1,6 раза больше по сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Центробанк.

В среднем каждый день россияне совершали почти 51 млн операций, а в пиковые дни этот показатель достигал 64 млн. Популярность СБП продолжает расти: 70% жителей страны использовали систему для переводов, а 50% — для оплаты товаров и услуг. В среднем каждый гражданин совершал 31 перевод и 19 покупок через СБП за квартал.

Из 4,6 млрд операций 3,2 млрд составили переводы между гражданами на сумму 22,2 трлн рублей. Эти показатели также выросли по сравнению с прошлым годом — на 1,4 и 1,7 раза соответственно. Кроме того, было совершено 1,3 миллиарда операций по оплате товаров и услуг на сумму 2,2 триллиона рублей, что на 1,6 и 1,4 раза больше, чем в II квартале 2024 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Система активно используется малым и средним бизнесом: более 2,5 млн торговых и сервисных предприятий принимают оплату через СБП, из которых 2,1 млн — это малые и средние компании. Более 80% из них внедрили систему для упрощения расчетов.

Также наблюдается рост переводов от юридических лиц гражданам, таких как страховые выплаты и выплаты от брокеров, увеличившийся на 1,5 и 1,4 раза соответственно. В рамках СБП было совершено 57 млн выплат на сумму 438 млрд рублей, из которых 9% составляют выплаты кешбэка.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательное использование цифрового рубля и универсального QR-кода для банков. С 1 сентября 2026 года все банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем через этот код.



Анастасия Фартыгина