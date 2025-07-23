Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 2026 года

С 1 сентября 2026 года все банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем через этот код

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательное использование цифрового рубля и универсального QR-кода для банков. С 1 сентября 2026 года все банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем через этот код. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.

Закон расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и вводит новые понятия, такие как «универсальный платежный код» и «оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода». Оператором станет Национальная система платежных карт (НСПК), которая будет предоставлять эти услуги бесплатно.

Сначала обязательство использовать QR-код коснется системно значимых банков и их клиентов — крупных продавцов и исполнителей услуг с выручкой свыше 120 млн рублей в год. В дальнейшем, с 2027 по 2028 годы, требования будут распространяться на остальные банки и продавцов, включая тех, у кого выручка менее 5 млн рублей в год, которые освобождаются от этой обязанности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что единый QR-код и цифровой рубль сделают платежи более удобными и дешевыми. Он добавил, что использование цифрового рубля будет добровольным, а традиционные способы оплаты останутся в силе.

Банк России начал разработку цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года начали действовать основные положения закона о его введении, а с 15 августа стартовал эксперимент по его использованию. Изначально планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года, но сроки были пересмотрены.

Напомним, что с начала 2026 года в России планируется ввести штрафы за оплату криптовалютой.

