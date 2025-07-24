В Татарстане начнут штрафовать за некошеные участки и усилят борьбу с борщевиком

Наиболее пострадавшие районы от борщевика — Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский и Балтасинский, а также Казань

Фото: Артем Дергунов

С марта 2026 года в России вступят в силу новые правила борьбы с борщевиком Сосновского. Госдума приняла изменения в закон, которые обязывают владельцев земельных участков уничтожать этот опасный сорняк. За неисполнение этих требований предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 700 тыс. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Татарстане проблема борщевика стоит особенно остро. За последние пять лет его площадь увеличилась на тысячу гектаров, что составляет треть всех пораженных территорий. Наиболее пострадавшие районы — Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский и Балтасинский, а также Казань.



В Лаишевском районе борщевик уже дважды обрабатывали химикатами, следующая обработка запланирована на период с 15 августа по 15 сентября. Гульнара Карсалова, начальник районного исполкома, призывает жителей не пытаться удалять борщевик самостоятельно, так как это опасно.

Теперь борьба с борщевиком становится обязательной для всех владельцев земли. Как отметил Ирек Садыков из Минсельхозпрода РТ, «нужно повышать ответственность за состояние земель. Борщевик — не просто сорняк, а угроза здоровью».

По данным Минсельхоза республики, борщевик уже выявлен в 29 районах республики. В этом году на его уничтожение выделено 25 миллионов рублей. Высокогорский район лидирует по площади поражения — более 700 гектаров. Эффективная борьба с борщевиком требует не менее двух-трех сезонов, и частникам напоминают, что территория за забором — их ответственность.

Напомним, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о планах ведомства справиться с борщевиком Сосновского уже в 2025 году.



Анастасия Фартыгина