Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Шелковый путь»

Экипаж из Татарстана победил в финальном этапе гонки в зачете грузовиков

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму главе КАМАЗа Сергею Когогину и экипажу Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-мастер» по случаю победы в ралли-марафоне «Шелковый путь». Об этом сообщает пресс-служба раиса РТ.



— Одна из самых сложных и длинных гонок мира увенчалась, без преувеличения, подлинным триумфом «Синей армады» — вы сумели занять весь пьедестал почета, в двенадцатый раз доказав уникальную мощь отечественного автопрома и автоспорта, — подчеркнул глава республики.

Он также отметил, что грузовик КАМАза на газодизеле успешно дебютировал в гонке под управлением титулованного спортсмена Антона Шибалова.

Заключительный этап соревнования прошел по маршруту Кош-Агач — Горно-Алтайск.

В генеральной классификации команда Антона Шибалова победила в зачете грузовиков. За 25 часов 15 минут 53 секунды команда преодолела расстояние в 131,29 км.



Дарья Сайфиева