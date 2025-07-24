В Госдуме предложили маркировать контент, созданный ИИ

Число интернет-ресурсов, которые перерабатывают контент с помощью нейросетей и присваивают его, растет, заявил депутат Госдумы

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Тексты, статьи, изображения и другой контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, нужно маркировать, высказал мнение глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Об этом сообщает РИА «Новости».

— На мой взгляд, как минимум человек имеет право знать, кем написан текст — человеком или искусственным интеллектом. Мне кажется, мы должны вводить какую-то обязательную маркировку текстов, статей, изображений, — отметил депутат.

Он обратил внимание на растущее количество интернет-ресурсов, которые воруют контент, создаваемый редакциями, перерабатывают его и выдают за свой. Депутат заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме.

Подробнее об использовании ИИ в озвучивании книг — в материале «Реального времени».

Дарья Сайфиева