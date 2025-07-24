Массовое отключение электроэнергии произошло в казанском поселке Нагорном

Оно затронуло Куркачинскую улицу, Алданскую, Пешеходную, Ягодную, Дубровку

Фото: Динар Фатыхов

Жители поселка Нагорного в Казани столкнулись с массовым отключением электроэнергии. Информация об отсутствии света появилась в местных чатах, где указывались улицы, затронутые отключением: Куркачинская, Алданская, Пешеходная, Ягодная, Дубровка и другие.

В АО «Сетевая компания» подтвердили факт отключения и сообщили о произошедшем повреждении на линии электропередач.

— Произошло повреждение на линии. На месте работают специалисты, причины повреждения выясняются, — сообщили в пресс-службе корреспонденту «Реального времени».

Сроки восстановления электроснабжения на данный момент не уточняются.

Рената Валеева