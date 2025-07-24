Убил отца в квартире, сделал ремонт и заявил о пропаже: как в Татарстане теряют и находят людей
За одни сутки в республике появляется 4—5 заявлений о пропаже человека
Срока для обращения в МВД нет
За последние шесть лет количество обращений в МВД о безвестном исчезновении граждан сократилось более чем вдвое: с 4 088 заявлений в 2020 году до 1 314 в 2024-м. В первом полугодии текущего года зафиксировано 411 таких обращений, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За одни сутки в Татарстане появляется 4—5 заявлений о пропаже человека. С 2017 года у МВД все еще на контроле 489 заявлений о пропавших, из них по 198 фактам возбуждены уголовные дела.
При этом стоит знать, что срока для обращения в МВД нет.
— Нет такого понятия, как «трое суток». В дежурной части вам так не скажут. Если у вас есть основание полагать, что с человеком могло что-то случиться, вы можете заявиться и через 2—3 часа, — разъяснила Ахметова.
В случае если разыскные мероприятия не принесли результатов и в исчезновении человека усматриваются признаки возможного преступления, Следком принимает решение о возбуждении уголовного дела.
В МВД привели ситуацию с внезапным срочным ремонтом.
— Сын был причастен к убийству отца. Он совершил преступление, сделал ремонт в квартире, затем заявил о пропаже родственника спустя месяц, а в ходе следствия обнаружили следы крови в одной из комнат. В таких случаях становится очевидным, что ремонт был произведен с целью сокрытия следов преступления, — рассказали в ведомстве.
Чаще пропадают дети 12—14 лет
За первое полугодие 2025-го в органы внутренних дел поступило 127 заявлений о розыске детей, 58 из которых — девочки. 93 ребенка ушли из дома, остальные 34 — из госучреждений. В основном это дети 12—14 лет. Зачастую дети сами возвращаются домой или их находят сотрудники подразделения ПДН.
В период с 1998 по 2010 год было возбуждено 14 уголовных дел по фактам исчезновения несовершеннолетних. Это означает, что уголовные дела остаются открытыми, дети не найдены и останки также не обнаружены, поэтому невозможно установить, погибли они или находятся где-то в другом месте.
— Спустя годы получается, что пропавший вырос, и ориентировки рассылаются с учетом его предполагаемого нынешнего возраста и внешности.
Существует вероятность, что в некотором проценте случаев заявления о пропаже детей не подаются, поскольку родители знают, что ребенок находится на связи. Когда спрашивают, почему не обращались в полицию, отвечают: «Он на связи, у него есть телефон, поэтому мы не заявляем». Однако подчеркивается, что, даже если ребенок на связи, в это время с ним может что-то случиться.
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