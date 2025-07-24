В Казани 26 июля изменятся маршруты движения семи автобусов

Изменения связаны с ограничениями движения во время проведения «Казанского триатлона — 2025»

Фото: Динар Фатыхов

Маршруты семи автобусов в Казани временно изменятся в связи с ограничениями движения во время проведения «Казанского триатлона — 2025». Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Изменения будут действовать с 5.00 до 16.00 и затронут маршруты №2» №№ 1, 4, 54, 70, 71, 90 и 75.

Автобус №54 поедет по ул. Ф. Амирхана после ост. Четаева через туннель. С моста «Миллениум» он поедет по ул. Вишневского, ул. Назарбаева, ул. Островского, ул. Пушкина и далее по маршруту.



Кроме того, он проследует без остановок «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская» (при движении от моста «Милленниум»).

При движении к мосту «Милленниум» пропустит остановки «Ул. С. Хакима» и «Ул. Чистопольская».



Автобусы №1, 71 поедут по ул. Н. Ершова, ул. К. Маркса, ул. Пушкина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рейс №90 будет двигаться по ул. Достоевского, ул. Вишневского, ул. Н. Ершова, ул. К. Маркса, ул. Пушкина. Он пропустит остановки по ул. Чехова, Груздева и Бутлерова.

Также изменится схема движения автобусов №4 и №70 поедут по ул. Н. Ершова и развернуться на светофоре возле Варваринской церкви.

Из маршрутов временно будут исключены остановки «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская» для маршрута № 54 (при движении от моста «Милленниум»).



Маршрут №75 (на ул. Чистопольская) проследует без остановки «ДВВС».



Дарья Сайфиева