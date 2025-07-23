В России ввели уголовную ответственность за осквернение захоронений защитников Отечества
Основная задача заключается в защите памяти о погибших героях и недопущении осквернения их могил.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за осквернение захоронений защитников Отечества. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.
Новый закон вносит изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса России, касающуюся уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников и других мемориальных объектов. Теперь за осквернение этих мест будет предусмотрено уголовное наказание.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал важность этого закона, отметив: «Уголовная ответственность — мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы и памятники». Он добавил, что основная задача заключается в защите памяти о погибших героях и недопущении осквернения их могил.
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