В России ввели уголовную ответственность за осквернение захоронений защитников Отечества

Основная задача заключается в защите памяти о погибших героях и недопущении осквернения их могил.

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за осквернение захоронений защитников Отечества. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.

Новый закон вносит изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса России, касающуюся уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников и других мемориальных объектов. Теперь за осквернение этих мест будет предусмотрено уголовное наказание.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал важность этого закона, отметив: «Уголовная ответственность — мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы и памятники». Он добавил, что основная задача заключается в защите памяти о погибших героях и недопущении осквернения их могил.

Анастасия Фартыгина