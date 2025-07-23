Лишь четверть родителей в Казани знают о возможностях материнского капитала
Наиболее популярным вариантом использования маткапитала среди родителей является покупка автомобиля — этот ответ выбрали 58% опрошенных.
Согласно опросу Группы Ренессанс страхование, только 26% родителей из Казани знают, как можно использовать маткапитал. Более половины (58%) респондентов могут перечислить лишь примерные варианты, а 16% вообще не понимают, на что можно потратить эти средства.
Наиболее популярным вариантом использования маткапитала среди родителей является покупка автомобиля — этот ответ выбрали 58% опрошенных. В тройку также вошли использование капитала как подушки безопасности для непредвиденных расходов (16%) и обучение или повышение квалификации для родителей (10%). Кроме того, 7% родителей хотели бы тратить средства на аренду жилья, а 6% — на медицинские услуги для семьи.
Интересно, что 42% родителей готовы рассмотреть возможность инвестирования материнского капитала. Наиболее популярным инструментом для этого оказался сберегательный счет (30%). При этом 16% респондентов заинтересованы в акциях, 15% — в облигациях, а 8% — в криптовалюте.
Что касается управления материнским капиталом, 54% родителей считают, что распоряжаться им должны именно они. Мужчины реже, чем женщины, поддерживают это мнение (50% против 58%). 10% респондентов полагают, что решения должны приниматься совместно, а 35% готовы доверить управление капиталом ребенку, но только по достижении определенного возраста.
Напомним, что в России предложили удваивать маткапитал за «быстрое» рождение второго ребенка.
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