Лишь четверть родителей в Казани знают о возможностях материнского капитала

Наиболее популярным вариантом использования маткапитала среди родителей является покупка автомобиля — этот ответ выбрали 58% опрошенных.

Фото: Мария Зверева

Согласно опросу Группы Ренессанс страхование, только 26% родителей из Казани знают, как можно использовать маткапитал. Более половины (58%) респондентов могут перечислить лишь примерные варианты, а 16% вообще не понимают, на что можно потратить эти средства.

Наиболее популярным вариантом использования маткапитала среди родителей является покупка автомобиля — этот ответ выбрали 58% опрошенных. В тройку также вошли использование капитала как подушки безопасности для непредвиденных расходов (16%) и обучение или повышение квалификации для родителей (10%). Кроме того, 7% родителей хотели бы тратить средства на аренду жилья, а 6% — на медицинские услуги для семьи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что 42% родителей готовы рассмотреть возможность инвестирования материнского капитала. Наиболее популярным инструментом для этого оказался сберегательный счет (30%). При этом 16% респондентов заинтересованы в акциях, 15% — в облигациях, а 8% — в криптовалюте.

Что касается управления материнским капиталом, 54% родителей считают, что распоряжаться им должны именно они. Мужчины реже, чем женщины, поддерживают это мнение (50% против 58%). 10% респондентов полагают, что решения должны приниматься совместно, а 35% готовы доверить управление капиталом ребенку, но только по достижении определенного возраста.

Напомним, что в России предложили удваивать маткапитал за «быстрое» рождение второго ребенка.



Анастасия Фартыгина