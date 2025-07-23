Росстат впервые зафиксировал недельную дефляцию в 2025 году

Дефляция особенно затронула плодоовощную продукцию, где снижение цен увеличилось до 3,5% по сравнению с 2,3% на предыдущей неделе

Фото: Динар Фатыхов

За 15 по 21 июля 2025 года Росстат впервые зафиксировал недельную дефляцию, составившую 0,05%. Это означает, что индекс потребительских цен снизился до 99,95%. С начала месяца цены выросли на 0,76%, а с начала года — на 4,56%, следует из данных ведомства.

Дефляция особенно затронула плодоовощную продукцию, где снижение цен увеличилось до 3,5% по сравнению с 2,3% на предыдущей неделе. Например, свекла подешевела на 9,2%, белокочанная капуста — на 8,3%, а картофель — на 7,3%. Лишь яблоки немного подорожали — на 0,4%.

На другие продукты наблюдалось небольшое повышение цен: вермишель подорожала на 0,6%, свинина и овощные консервы для детского питания — на 0,4%. В то же время куриные яйца стали дешевле на 1%, а рис — на 0,3%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На рынке непродовольственных товаров также были замечены изменения. Сухие корма для домашних животных подорожали на 0,4%, в то время как цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%.

Цены на электронику изменялись разнонаправленно: телевизоры подорожали на 0,4%, а смартфоны немного подешевели. Бензин вырос в цене на 0,3%, а стоимость новых отечественных автомобилей осталась без изменений.

Напомним, что в Татарстане подскочили цены на картофель и морковь, подешевели сахар и масло.



Анастасия Фартыгина