В 2026 году МРОТ может превысить 27 тыс. рублей

Сейчас минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 22,4 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

Минтруд России в 2026 году предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году, минимальная оплата труда в стране в следующем году должна увеличиться на 20,7%.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 22,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР намерены внести на рассмотрение палаты законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 34 тыс. рублей.

Дарья Сайфиева