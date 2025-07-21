В 2026 году МРОТ может превысить 27 тыс. рублей
Сейчас минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 22,4 тыс. рублей
Минтруд России в 2026 году предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.
С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году, минимальная оплата труда в стране в следующем году должна увеличиться на 20,7%.
С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 22,4 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР намерены внести на рассмотрение палаты законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 34 тыс. рублей.
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