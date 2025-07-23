Хуснуллин: новые дороги в Татарстане строятся с использованием федеральных кредитов

С использованием инфраструктурных кредитов была построена дорога Алексеевское — Альметьевск

Фото: Динар Фатыхов

Президент России недавно открыл движение по участку трассы М-12 «Восток», который соединяет Москву и Екатеринбург. Теперь в планах продлить эту магистраль до Тюмени. Важное значение придается не только крупным магистралям — внимание уделяется и небольшим дорогам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампред правительства Марат Хуснуллин.

Для развития дорожной инфраструктуры регионы получают помощь через инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. С 2022 года в 36 регионах было построено более 100 объектов общей протяженностью свыше 500 км. Эти дороги могут быть не столь масштабными, но они жизненно важны для местных жителей.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане, например, с использованием инфраструктурных кредитов была построена дорога Алексеевское — Альметьевск. В Адыгее также завершено строительство дороги к туристическому парку «Даховская поляна».

Сейчас продолжается работа на 114 дорожных объектах общей протяженностью более 280 км. Благодаря новым казначейским кредитам, которые начали действовать в этом году, планируется дальнейшее развитие дорожной сети. Одним из первых проектов станет строительство Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Кабмин Татарстана увеличил бюджет на дорожные работы в 2025 году с 39,1 млрд до 47,9 млрд рублей. Соответствующее постановление, принятое 19 июля, опубликовано на сайте правовой информации.

Анастасия Фартыгина