Васильева: родной язык — это язык твоей матери, и его нужно знать

Она подчеркнула, что это ее личное убеждение

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Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила о важности знания родного языка, определяемого как язык, на котором говорит родитель. Она подчеркнула, что это ее личное убеждение, не связанное с ее профессиональным статусом.

— Что касается языков, то родной язык — это тот язык, на котором говорит твоя мама, и ты должен знать язык своей мамы, — заявила Васильева в разговоре с журналистами.

Сегодня она посетила Академию наук Татарстана, а вчера экс-министр просвещения России побывала в Бугульме — городе, где она родилась.

Рената Валеева