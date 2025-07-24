Цена нарушения выросла: «Водителям придется доказывать свою невиновность»

В России повысились штрафы за отказ остановиться по требованию инспектора — это может создать дополнительные возможности для злоупотреблений со стороны сотрудников ГИБДД

Фото: Динар Фатыхов

Что нового

С 18 июля России вступили в силу изменения в законодательстве, ужесточающие ответственность за нарушение ПДД. Основное изменение — увеличение штрафа за отказ остановиться по требованию инспектора.

Если раньше штраф составлял от 500 до 800 рублей, то теперь он вырос больше чем в 10 раз — от 7 до 10 тыс. рублей.



Реальное время / realnoevremya.ru

Еще нововведения — ответственность за отказ проходить весогабаритный контроль для владельцев грузовиков и нарушения при проезде пунктов автоматического весогабаритного контроля (для транспорта полной массой свыше 3,5 т). Штраф на собственника грузовика составит 600 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новые штрафы за оформление спецпропусков для тяжеловесных ТС составляют:

для граждан: 3–5 тысяч рублей,

для должностных лиц: 20–30 тысяч рублей,

для юридических лиц: 50–150 тысяч рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Дополнительные штрафы могут создать проблемы для грузоперевозчиков»

Автоюрист Владлен Копвиллем прокомментировал «Реальному времени» недавние изменения в законодательстве, касающиеся штрафов за нарушение ПДД. Эксперт поделился своим профессиональным мнением о повышении штрафов за отказ остановиться по требованию инспектора. По словам специалиста, существенное увеличение штрафов до 10 тысяч рублей является неоправданным. При этом особое внимание эксперт уделил проблеме доказывания факта требования остановки.



— На практике инспекторы редко предоставляют доказательства своей правоты, а водителям приходится самим доказывать свою невиновность. При этом нагрудные видеорегистраторы сотрудников ГИБДД работают далеко не всегда. В большинстве случаев отсутствуют видеодоказательства того, что конкретному водителю было показано остановиться, — резюмирует Владлен Копвиллем.

Эксперт считает, что новые нормы могут создать дополнительные возможности для злоупотреблений со стороны сотрудников ГИБДД и привести к необоснованным штрафам для водителей.

При этом, что касается весового контроля грузовых автомобилей, Копвиллем считает новые меры излишними. «Система весогабаритного контроля уже предполагает строгие меры, и дополнительные штрафы могут создать проблемы для грузоперевозчиков», — отмечает эксперт.

Дмитрий Зайцев