Зарплаты в общепите Татарстана выросли на 16% за год

Наибольшее увеличение зарплат наблюдается среди официантов, для которых предложения выросли на 28% и достигли 74 171 рубля в месяц

Фото: Реальное время

Средние зарплатные предложения в сфере общепита Татарстана увеличились на 16% за год и составили 58 828 рублей в месяц. Такие данные представила платформа «Авито Работа» по итогам первого полугодия 2025 года.

Наибольшее увеличение зарплат наблюдается среди официантов, для которых предложения выросли на 28% и достигли 74 171 рубля в месяц. Однако стоит учитывать, что основная часть дохода официантов формируется за счет чаевых и процентов от выручки заведения.



Бармены также не остались без внимания: их зарплаты увеличились на 16%, до 57 433 рублей в месяц. Аналогичный рост наблюдается и у бариста — их средняя зарплата составила 51 084 рубля.

предоставлено Алиной Карамовой

Среди работников кухни наибольшее повышение зарплат зафиксировано у пекарей — их предложения выросли на 44%, достигнув 62 689 рублей. Мясникам предлагают на 33% больше, чем год назад, — около 86 817 рублей. Поварам же стали предлагать на 20% больше, что составляет в среднем 61 851 рубль в месяц.

Напомним, что в Татарстане наблюдается рост зарплат в сельском хозяйстве, который достиг 50% по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата для начинающих специалистов с опытом работы от одного до трех лет в первой половине 2025 года составила 82 445 рублей в месяц.

Анастасия Фартыгина